Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Dere Mahallesi Kümeevler mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
Yangın, rüzgarında etkisiyle bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgede itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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