Lüleburgaz'da Yayalaştırma Bölgesine İzinsiz Giren 283 Motosiklete 580 Bin 716 Lira Ceza - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Yayalaştırma Bölgesine İzinsiz Giren 283 Motosiklete 580 Bin 716 Lira Ceza

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayalaştırma bölgesinde yaya güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere karşı plaka tanıma sistemleriyle denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde Ocak-Haziran tarihlerinde 283 motosikletin yasak olmasına rağmen yayalaştırma bölgesine izinsiz girerek trafikte yaya güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. Motosiklet sürücülerine toplamda 580 bin 716 lira ceza kesildi.

30.06.2024 11:03
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Lüleburgaz'da yayalaştırma bölgesine izinsiz girdiği tespit edilen 283 motosiklete 580 bin 716 lira ceza kesildi.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayalaştırma bölgesinde yaya güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere karşı plaka tanıma sistemleriyle denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde Ocak-Haziran tarihlerinde 283 motosikletin yasak olmasına rağmen yayalaştırma bölgesine izinsiz girerek trafikte yaya güveliğini tehlikeye attığını tespit etti.

Motosiklet sürücülerine toplamda 580 bin 716 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Motosiklet, Lüleburgaz, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Yayalaştırma Bölgesine İzinsiz Giren 283 Motosiklete 580 Bin 716 Lira Ceza - Son Dakika

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