Lüleburgaz'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Lüleburgaz\'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor
28.06.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz'da yeni imara açılan yollarda çalışmalara devam edilerek, ulaşım rahatlatılacak.

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin yeni imara açılan yollarda çalışmada bulunduğu belirtildi.

İlçede ulaşım aksamalarının önlenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, yeni açılan yollarla kent içi trafiğinin daha çok rahatlayacağı kaydedildi.

Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri

Kırklareli'nin ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kırklareli'nde 2025 yılında 3 bin 338 kişi hayatını kaybetti.

Ölen kişilerin 1837'sinin erkek, 1501'inin ise kadın olduğu belirtildi.

Kaba ölüm hızında binde 8.8 olan Kırklareli'nde, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı olarak ölüm oranı ise yüzde 32.7 olarak kaydedildi.

Vize 17. Tarih ve Kültür Festivali yapılacak

Vize 17. Tarih ve Kültür Festivali'nin tarihi açıklandı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 27-30 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Festivalin her geçen yıl daha büyük bir coşkuyla yapıldığını aktaran Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

"Festival 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalimizde bir birinden değerli sanatçılarımız konser verecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir festival düzenleyebilmek için Vize Belediyesi olarak hazırlıklarımızı yapacağız. Festivalimizde Seda Sayan, Emircan İğrek, İkilem ve Ekin Uzunlar sahne alacak."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kırklareli, Lüleburgaz, Festival, Güncel, Yaşam, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler

15:11
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
15:02
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti
14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
14:39
Kadir İnanır’ı anma töreninde “Kenan Evren“ gerilimi Bir kişi salondan çıkarıldı
Kadir İnanır'ı anma töreninde "Kenan Evren" gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı
14:31
CHP’den Özgür Özel’in görevden alındığı iddiasına yalanlama
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 15:37:54. #7.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.