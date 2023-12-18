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Lüleburgaz'da yol verme kavgası: Bir kişi silahla öldürüldü - Son Dakika
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Lüleburgaz'da yol verme kavgası: Bir kişi silahla öldürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde yol verme kavgası çıktı. İddiaya göre, E.A. isimli şüpheli, İ.Ç'yi silahla vurarak öldürdü. Şüpheli tutuklandı.

Lüleburgaz\'da yol verme kavgası: Bir kişi silahla öldürüldü
18.12.2023 - 16:57,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yol verme kavgasında bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hürriyet Caddesi'nde otomobil sürücüleri arasında çıkan kavgada İ.Ç'yi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli E.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hürriyet Caddesi'nde dün otomobil sürücüleri İ.Ç. ile E.A. arasında yol verme nedeniyle kavga çıkmıştı.

E.A. otomobilinden aldığı silahla ateş ettiği İ.Ç'yi yaralamıştı. İ.Ç, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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