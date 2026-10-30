Lüleburgaz Devlet Hastanesi elektrik ihtiyacının yüzde 21,53'ünü GES'ten karşılayacak - Son Dakika
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Lüleburgaz Devlet Hastanesi elektrik ihtiyacının yüzde 21,53'ünü GES'ten karşılayacak

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İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, KAYEP kapsamında Lüleburgaz Devlet Hastanesi otoparkına GES kurulacağını bildirdi. Yaklaşık 44,8 milyon lira değerindeki projede 1800 güneş paneli yer alacak; hastanenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 21,53'ü güneş enerjisinden karşılanacak.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının yüzde 21,53'ü kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile karşılanacak.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Binalarında Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nin açık otopark alanına GES kurulacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen proje ile hastanenin kendi elektriğini üreten çevre dostu bir tesise dönüştürüleceğini belirten Cerit, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı hayata geçirdiklerini vurguladı.

Cerit, iklim değişikliğiyle mücadelede sağlık tesislerinin aktif rol üstlendiğini ifade ederek, enerjisini güneşten alan tesislerle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Projenin yaklaşık 44,8 milyon lira değerinde olduğunu aktaran Cerit, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lüleburgaz Devlet Hastanemizin açık otopark alanına kurulacak 1800 güneş paneli sayesinde hastanemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 21,53'ü güneş enerjisinden karşılanacak. Yaklaşık 44,8 milyon lira değerindeki bu yenilenebilir enerji yatırımıyla yalnızca elektrik üretmeyi değil, enerji maliyetlerini azaltmayı, kamu kaynaklarını verimli kullanmayı ve karbon ayak izimizi küçültmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA
Devlet HastanesiLüleburgazEkonomiSağlıkGüncelGüneşSon Dakika

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