Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran beldesinde CHP adayı Ertuğrul Çamlıca belediye başkanlığını kazandı

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HABER: MEHMET OFLAZ

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimin tekrarlanmasına karar verdiği Büyükkarıştıran beldesinde kayıtlı 4 bin 950 seçmen için kurulan 16 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 2 bin 286 oy alan CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca seçimi kazandı. DSP'nin adayı Hakan Karaman ise 2 bin 101 oy aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde DSP'nin adayı Halil Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Bunun üzerine CHP, seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.