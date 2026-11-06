Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü balık satışlarında boy ve saklama denetimi yaptı - Son Dakika
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Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü balık satışlarında boy ve saklama denetimi yaptı

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Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü balık satışlarında boy ve saklama denetimi yaptı
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Kırklareli'nde su ürünleri denetimi sürerken Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık satış noktalarını denetledi. Denetimlerde soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi; balıkların asgari avlanabilir boyları ile mevzuata uygunluk kontrol edildi.

Kırklareli'nde su ürünleri denetimi sürüyor.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetimde bulundu.

Denetimlerde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.

Satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Kaynak: AA
KırklareliLüleburgazEkonomiGüncelTarımSon Dakika

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