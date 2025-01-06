Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde Yeni Yılın İlk Konseri Görkemle Gerçekleşti

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) 2025 yılının ilk konserini, Belediye koroları verdi. Sevgi, Çoksesli Çocuk ve Gençlik Koroları'nın konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yeni yılın ilk konserini Lüleburgaz Belediyesi Koroları verdi. Lüleburgaz Belediyesi Sevgi Korosu, Çoksesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu'nun sahne aldığı konser, 5 Ocak saat 20.00'de Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede ilk olarak Sevgi Korosu sahne aldı. Çocuklar, koro şefi Burcu Şimşek Dağ'ın yönetiminde, korrepetitör Levent Dağ'ın eşliğinde sahne aldı. Ardından sahne alan Çoksesli Çocuk Korosu ise Anadolu ve dünyanın farklı coğrafyalarından derlenen eserleri seslendirdi. Gecede son olarak sahne alan Gençlik Korosu da seslendirdikleri eserlerle büyük beğeni ve alkış aldı. Gecenin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, koro şefi Burcu Şimşek Dağ ve korrepetitör Levent Dağ'a plaket takdim etti.