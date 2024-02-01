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Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Üretici Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Üretici Ziyaretlerine Devam Ediyor

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Üretici Ziyaretlerine Devam Ediyor

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, Büyükkarıştıran beldesini ziyaret ederek üreticilerin isteklerini dinledi ve ilaç, sıvı gübre, toprak hazırlama, buğday, ayçiçeği ve mısır ekimleri hakkında bilgi verdi. Çamlıca ayrıca üreticilerin sorularını yanıtladı. Diğer bir haberde ise Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

01.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
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Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

Çamlıca, Büyükkarıştıran beldesini ziyaret etti.

Üreticilerin isteklerini dinleyen Çamlıca, üreticilere ilaç, sıvı gübre, toprak hazırlama, buğday, ayçiçeği ve mısır ekimleri hakkında bilgi verdi.

Çamlıca daha sonra üreticilerin sorularını yanıtladı.

Çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde, çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle

yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Üretici Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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