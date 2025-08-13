LUODİAN, 13 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Luodian ilçesindeki Daxiaojing doğal manzara alanında tekne turu yapan turistler görülüyor, 12 Ağustos 2025.
Luodian ilçesi son yıllarda altyapısını sürekli geliştirip turizm hizmet sistemini optimize ederek, zengin dağ ve su kaynaklarını turizm noktalarına dönüştürdü. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Luodian'da Turizm Gelişiyor - Son Dakika
