Lutnick, CEO Huang'ın Çin ajanı denilen kişiyle ilişkisi üzerine uyarıldığı öne sürüldü - Son Dakika
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Lutnick, CEO Huang'ın Çin ajanı denilen kişiyle ilişkisi üzerine uyarıldığı öne sürüldü

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Axios'un kaynaklara dayandırdığı habere göre, Bakan Lutnick'e Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çin ajanı olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilişkisi hakkında gizli bilgi notu gönderildiği öne sürüldü. Nvidia bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuş, Pekin iddiaları reddetmişti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin ajanı olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilişkisi hakkında uyarıldığı ileri sürüldü.

Axios'un, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile ilişkisi ortaya çıkan Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına çalıştığı iddiaları ele alındı.

Kaynaklar, Lutnick'e, Jensen Huang ile Alice Huang arasındaki ilişki hakkında uyarıda bulunan gizli bilgi notu gönderildiğini öne sürdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Axios'un yorum talebine yanıt vermedi.

Nvidia CEO'sunun Çin ajanı olduğu öne sürülen kişiyle ilişkisi

The New York Times (NYT) gazetesinin 29 Ekim'de yayımladığı haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade ederek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini belirtmişti.

Pekin yönetimi, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen Çinli iş insanı Alice Huang'la ilişkisi olduğuna ilişkin ABD medyasına yansıyan iddiaları reddetmiş, bunları Çin'e karşı "karalama kampanyası" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA
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