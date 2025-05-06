Lvbel C5 Tutuklandı

LVBEL C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği suçlamasıyla tutuklandı.

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle ifadesinin alınması için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. Burada ifadesi alınan Bodur, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkında yaptığı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında Lvbel C5 lakabı ile bilinen S.B.B. isimli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları neticesinde 05.05.2025 günü sevk edildiği Gebze Adliyesince TCK 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.