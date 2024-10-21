M23, Kalembe'yi Ele Geçirdi

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletine bağlı, stratejik öneme sahip Kalembe kasabasının kontrolü, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun eline geçti.

Ulusal basının, askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kivu'nun Walikale bölgesinde bulunan Kalembe kasabasında gece boyunca güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından, yer altı kaynakları bakımında çok zengin bir kasaba olan Kalembe, M23 üyelerinin eline geçti.

Kalembe'nin çevresindeki bazı bölgelerde güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor.

M23 bölgede birçok kasabayı ele geçirdi

M23 üyeleri, Şubat 2023'te bölgede yine stratejik öneme sahip Rubaya şehrini ele geçirmiş ancak ordunun düzenlediği operasyon sonucunda şehri terk etmek zorunda kalmıştı.

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.