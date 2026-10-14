M7'deki beş buçuk aylık arıza için soru önergesi İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçti - Son Dakika
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M7'deki beş buçuk aylık arıza için soru önergesi İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçti

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M7\'deki beş buçuk aylık arıza için soru önergesi İBB Meclisi\'nden oy birliğiyle geçti
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İBB Meclisi, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki arıza için soru önergesini oy birliğiyle kabul etti. AK Parti'li Aksu arızanın 27 Nisan 2026'dan beri sürdüğünü, yolcuların aktarmaya zorlandığını, CHP'li Özyurt istasyonun Aralık'ın ikinci haftasında açılmasının planlandığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'ndaki yaklaşık beş buçuk aydır giderilemeyen arızaya ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda uzun süredir devam eden teknik arıza ve onarım sürecindeki gecikmenin yolcu mağduriyetlerine neden olduğunu söyledi.

Aksu, "İstanbul'un önemli toplu ulaşım hatlarından biri olan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, 27 Nisan 2026 tarihinde başlayan teknik arıza ve onarım süreci tamamlanamamıştır. Yaklaşık beş buçuk aydır devam eden bu durum nedeniyle yüz binlerce yolculuğun etkilendiği hatta, vatandaşlarımız kesintisiz metro ulaşımından mahrum kalmaktadır. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında otobüslerle aktarma yapmak zorunda bırakılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu metro hattındaki teknik arızanın kesin nedeninin ne olduğunu ve 170 günlük sürede onarım çalışmalarının neden tamamlanamadığını soran Aksu, "Çalışmaların mevcut fiziki gerçekleşme oranı nedir ve hattın kesintisiz işletmeye alınacağı kesin tarih ne zamandır? Arızanın meydana geldiği tünel ve makas bölgesinde, arıza öncesinde yapılan periyodik bakım, teknik kontrol, zemin hareketi ve yeraltı suyu izleme çalışmalarında herhangi bir risk tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse hangi tedbirler alınmıştır? Alınan tedbirlere rağmen arızanın meydana gelmesinin teknik ve idari gerekçeleri nelerdir?" şeklinde konuştu.

Metro hattında, 2021'de Mecidiyeköy-Çağlayan kesiminde yaşanan yapısal sorunlar ile 2026'da meydana gelen arıza arasında teknik bir ilişki bulunup bulunmadığını da soran Aksu, "Daha önce gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme çalışmalarının yeterliliğine ilişkin herhangi bir teknik inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir? 27 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar M7 hattındaki sefer kısıtlamaları nedeniyle günlük ortalama kaç yolcu etkilenmiştir? Toplam kaç yolcu aktarmalı ulaşım kullanmak zorunda kalmıştır? Yolcuların normal seyahat sürelerine kıyasla günlük ve toplam ilave zaman kaybı hesaplanmış mıdır?" sorularını yöneltti.

Soru önergesi üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Onur Özyurt, metro hattıyla ilgili gerekli incelemelerin ve tespitlerin yapıldığını söyledi.

Bu konuda ihale de yapıldığını anlatan Özyurt, "Şu anda yüklenici firmamız çalışmalarına başlamıştır. Aralık ayının ikinci haftasında tekrardan mevcut istasyonu hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
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