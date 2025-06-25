Maalouf ve Tawaji İstanbul\'da Aşk Gecesi Konseri Verdi

Dünya çapında ünlü enstrümantalistlerden İbrahim Maalouf ile şarkıcı ve oyuncu eşi Hiba Tawaji, senfonik orkestra eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

İkili konserde, "Toulouse", "La Vie En Rose", "Fais Moi Une Place", "Les Mots Bleus", "La Javanaise", "Que Je T'aime", "Les Moulins/La Bidayi", "Jardin D'Hiver", "Dernieres Danse", "True Sorry", "Papaoutai", "Je T'aimais Je", "Je T'aime Et Je T'aimerai" ve "Aramam" parçalarının da aralarında olduğu geniş bir repertuvarı seslendirdi.

"Size bir aşk gecesi sunmak için geldik"

Konsere gelenleri Türkçe selamlayan Maalouf, "Umarım iyisinizdir. Bugün burada sizinle olduğum için çok mutlu, onurlu ve gururluyum. Bu özel geceye gelen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu programı orkestra şefi Murat Cem Orhan gibi bir usta ile yapmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Maalouf, programın tamamen aşkla ilgili olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Size bir aşk gecesi sunmak için Fransa ve Lübnan'dan geldik, Fransız şarkıları etrafında bir aşk programı sunacağız. Fransızların aşkı ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Program sevdiğimiz her türlü müziğin bir karışımı olduğu için gerçekten sevdiğim müzisyenleri de yanımda getirdim."

Çok duygusal olduğunun altını çizen Maalouf, "Bu programı eşimle üçüncü kez yapıyoruz. Bir kez Fransa'da, bir kez de New York'ta yapmıştık. Dünyanın en güzel kadını ve sesiyle aynı sahneyi paylaşmak benim için olağanüstü bir yolculuk." diye konuştu.

Tawaji ise İstanbul'da olduğu için çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Bu gece burada harika bir izleyici kitlesi, orkestra, müzisyenler ve şefle birlikte olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fransız müziğinin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde ikili, geleneksel melodileri modern dokunuşlarla yorumladı.

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sürpriz yaptı

Konserin son bölümünde, eşi için sürpriz yaptığını söyleyerek, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'yi sahneye davet eden Maalouf, şunları söyledi:

"Hiba'dan gizli tutmak zor oldu. Yıllarca Türk müziği dinledim, sonra Hiba ile tanıştım. Hiba'nin ailesi Türk kökenli ve buraya Lübnan'dan geldiler. Hiba'ya ve ailesine sürpriz yapmak istedim. Bu hayatımın en özel anlarından biri. İdollerimden biri burada olacak."

Şenlendirici de babasının da trompet çaldığına dikkati çekerek, "İbrahim Maalouf bu geleneği devam ettiriyor. O nedenle İbrahim ile ilk tanıştığımızdan bu yana aramızda çok özel bir enerji var." dedi.

İkili, oğulları Nael'in 4. yaş gününü de sahnede kutladı. Nael sahneye çıkarak kendisi için hazırlanan pastayı anne ve babası ile üfledi.