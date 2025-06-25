Maalouf ve Tawaji İstanbul'da Aşk Gecesi Konseri Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maalouf ve Tawaji İstanbul'da Aşk Gecesi Konseri Verdi

Maalouf ve Tawaji İstanbul\'da Aşk Gecesi Konseri Verdi
25.06.2025 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Maalouf ve eşi Hiba Tawaji, Senfonik Orkestra ile Harbiye'de unutulmaz bir konser sundu.

Dünya çapında ünlü enstrümantalistlerden İbrahim Maalouf ile şarkıcı ve oyuncu eşi Hiba Tawaji, senfonik orkestra eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

İkili konserde, "Toulouse", "La Vie En Rose", "Fais Moi Une Place", "Les Mots Bleus", "La Javanaise", "Que Je T'aime", "Les Moulins/La Bidayi", "Jardin D'Hiver", "Dernieres Danse", "True Sorry", "Papaoutai", "Je T'aimais Je", "Je T'aime Et Je T'aimerai" ve "Aramam" parçalarının da aralarında olduğu geniş bir repertuvarı seslendirdi.

"Size bir aşk gecesi sunmak için geldik"

Konsere gelenleri Türkçe selamlayan Maalouf, "Umarım iyisinizdir. Bugün burada sizinle olduğum için çok mutlu, onurlu ve gururluyum. Bu özel geceye gelen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu programı orkestra şefi Murat Cem Orhan gibi bir usta ile yapmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Maalouf, programın tamamen aşkla ilgili olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Size bir aşk gecesi sunmak için Fransa ve Lübnan'dan geldik, Fransız şarkıları etrafında bir aşk programı sunacağız. Fransızların aşkı ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Program sevdiğimiz her türlü müziğin bir karışımı olduğu için gerçekten sevdiğim müzisyenleri de yanımda getirdim."

Çok duygusal olduğunun altını çizen Maalouf, "Bu programı eşimle üçüncü kez yapıyoruz. Bir kez Fransa'da, bir kez de New York'ta yapmıştık. Dünyanın en güzel kadını ve sesiyle aynı sahneyi paylaşmak benim için olağanüstü bir yolculuk." diye konuştu.

Tawaji ise İstanbul'da olduğu için çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Bu gece burada harika bir izleyici kitlesi, orkestra, müzisyenler ve şefle birlikte olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fransız müziğinin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde ikili, geleneksel melodileri modern dokunuşlarla yorumladı.

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sürpriz yaptı

Konserin son bölümünde, eşi için sürpriz yaptığını söyleyerek, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'yi sahneye davet eden Maalouf, şunları söyledi:

"Hiba'dan gizli tutmak zor oldu. Yıllarca Türk müziği dinledim, sonra Hiba ile tanıştım. Hiba'nin ailesi Türk kökenli ve buraya Lübnan'dan geldiler. Hiba'ya ve ailesine sürpriz yapmak istedim. Bu hayatımın en özel anlarından biri. İdollerimden biri burada olacak."

Şenlendirici de babasının da trompet çaldığına dikkati çekerek, "İbrahim Maalouf bu geleneği devam ettiriyor. O nedenle İbrahim ile ilk tanıştığımızdan bu yana aramızda çok özel bir enerji var." dedi.

İkili, oğulları Nael'in 4. yaş gününü de sahnede kutladı. Nael sahneye çıkarak kendisi için hazırlanan pastayı anne ve babası ile üfledi.

Kaynak: AA

Hüsnü Şenlendirici, Kültür Sanat, istanbul, Etkinlik, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maalouf ve Tawaji İstanbul'da Aşk Gecesi Konseri Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarını kurtarmak için atladığı derede boğuldu Çocuklarını kurtarmak için atladığı derede boğuldu
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı Dehşet anları kamerada Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

00:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze’deki trajedi bir an önce sona ermeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi’nde yan yana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi
22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:09
90 milyar liralık operasyon
90 milyar liralık operasyon
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
08:40
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 03:01:32. #7.13#
SON DAKİKA: Maalouf ve Tawaji İstanbul'da Aşk Gecesi Konseri Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.