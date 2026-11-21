Kırklareli'nde farklı branşlardan yaklaşık 40 gönüllü öğretmenin bir araya gelmesiyle kurulan Maarif Öğretmen Korosu, yurt içinde ve yurt dışında konserler vermeyi hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde müzik öğretmeni Gamze Pekkan'ın şefliğinde oluşturulan koro, kentte düzenlenen etkinliklerde sahne alarak öğretmenleri sanat çatısı altında buluşturuyor.

Müzik öğretmenlerinin yanı sıra sınıf, İngilizce ve matematik gibi farklı branşlardan öğretmenlerin de yer aldığı koro, kuruluşundan itibaren yaklaşık 10 konserde sanatseverlerle buluştu. Repertuvarında 1970'li ve 1980'li yılların sevilen eserlerine yer veren öğretmenler, seslendirdikleri şarkılarla dinleyicilere nostaljik anlar yaşatıyor.

Koro şefi Gamze Pekkan, AA muhabirine, yaklaşık 40 gönüllü öğretmenin katılımıyla güzel bir sanat çalışması başlattıklarını söyledi.

Farklı branşlardan öğretmenlerin aynı sahnede buluşmasının çalışmaya ayrı bir anlam kattığını belirten Pekkan, konser programlarını artırmayı ve koronun etkinliklerini farklı şehirlere taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Öğretmenler Günü için de hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Pekkan, "Çeşitli etkinliklere gidiyoruz. Öğretmenler Günü için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İleride farklı illere, farklı ülkelere gitmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Repertuvarlarında özellikle herkesin aşina olduğu eski dönem şarkılarına yer verdiklerini dile getiren Pekkan, "70'ler, 80'ler döneminden herkesin aşina olduğu şarkılar söylüyoruz. Kendimiz de eğleniyoruz, seyircilerimizin de eğleneceğini ve keyif alacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Sahnede olmayı seviyoruz"

Koro üyelerinden müzik öğretmeni Gözde Aydoğdu da meslektaşlarıyla aynı koroda buluşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Önceki yıllarda müzik öğretmenleri olarak özel gün ve haftalarda konserler verdiklerini anlatan Aydoğdu, bu yıl farklı branşlardan öğretmenlerin katılımıyla daha geniş kapsamlı bir çalışma ortaya koyduklarını kaydetti.

Koro çalışmalarının kendilerine yeni bir motivasyon kazandırdığını aktaran Aydoğdu, "Biz sahnede olmayı, eğlenmeyi, şarkı söylemeyi, insanlara farklı duyguları geçirmeyi seviyoruz. Bu sene de farklı branşlarla bunu yapmış olduk. Bu bizim için daha da anlamlı oldu." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, koronun Kırklareli dışındaki etkinliklerde de sahne almasını istediklerini, farklı şehir ve ülkelerde Türk kültürünü tanıtabilecek konserlerin kendileri için önemli bir deneyim olacağını dile getirdi.

"Sahne her zaman heyecan barındırır içinde"

İngilizce öğretmeni İsmail Zafer Güzelocak ise çocukluğundan bu yana müziğe ilgi duyduğunu, Kırklareli'nde görev yaptığı 5 yıllık süreçte müzisyen ve müzik öğretmeni arkadaşlarının çalışmalarına katıldığını anlattı.

Maarif Öğretmen Korosu'nun kurulmasıyla çalışmalarda daha aktif yer almaya başladığını belirten Güzelocak, sahne heyecanının her yaştan insan için özel olduğunu söyledi.

Güzelocak, "Sahne her zaman heyecan barındırır içinde. 'Ben heyecanlanmıyorum' diyen yalan söylüyordur. 10 yaşında da olsan, 100 yaşında da olsan sahne her zaman insanı heyecanlandıran bir ortam. Bizim de heyecanımız her zaman var. Kitlenin önünde olmak da ayrı bir keyif veriyor." dedi.

Koro olarak Kırklareli dışına açılmayı hedeflediklerini vurgulayan Güzelocak, şehirle sınırlı kalmadan ülke genelinde konserler vermek istediklerini kaydetti.