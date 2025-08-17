Maarif Türkçe Münazara'da İki Birincilik - Son Dakika
Maarif Türkçe Münazara'da İki Birincilik

17.08.2025 13:46
TMV'nin düzenlediği yarışmada Almanya ve Suriye takımları zafere ulaştı, Türkçe heyecanı yaşandı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından uluslararası öğrencilerle düzenlenen Maarif Türkçe Münazara Yarışması'nın finalinde Almanya ve Suriye takımları birinci oldu.

TRT Türk'te yayınlanan Maarif Türkçe Münazara Yarışması'nın final müsabakalarında ana dil grubunda Bosna Hersek ile Almanya'daki Maarif öğrencileri, yabancı dil grubunda ise Etiyopya ile Suriye'deki Maarif öğrencileri rakip oldu.

TMV, Türkçenin dünyada öğrenilmesini ve kullanılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Maarif Türkçe Münazara Yarışması ile farklı ülkelerde Türkçe heyecanını yaşatıyor.

İstanbul'da düzenlenen final etaplarında ana dil grubunda Almanya, yabancı dil grubunda Suriye Maarif öğrencileri kazandı.

TMV Mütevelli Heyeti'nden dört üyenin jüri olduğu final müsabakalarında ele alınan konular, öğrencilerin hem güncel ve toplumsal meseleleri hem de birey toplum ilişkisini derinlemesine analiz etmelerini sağladı.

Ana dil grubunda yarışan Bosna Hersek ve Almanya takımları "Gençlerin iş gücüne erken katılması için lise kademesinde zorunlu eğitim esnetilmelidir" ve "Nitelikli iş gücü ve sürdürülebilir kalkınma için lise kademesinde zorunlu eğitim korunmalıdır" tezleri üzerinden eğitim politikaları ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi tartıştı.

Yabancı dil grubundaki finalde ise öğrenciler, "Aile, kişinin değerleri ve kimliği üzerindeki en etkili yapıdır, bozulması toplumu doğrudan etkiler" ve "Toplumsal yapı aileden bağımsız da şekillenebilir, bireysel eğitim, çevre etkisi ve devlet politikaları daha belirleyicidir" başlıkları altında bireyin kimlik oluşumu ve toplumsal yapının şekillenmesinde etkili olan unsurları sorguladı.

Yarışmanın kazananları olan Almanya ve Suriye takımlarının ödülünü veren TMV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Türkçe münazara süreçlerini pedagojik bir teknik olarak gördüklerini belirterek, ana dili Türkçe olmayan gençlerin Maarif Okulları'nda aldıkları eğitimle münazarada çok başarılı şekilde Türkçe konuştuğunu söyledi.

TMV'nin Türkçeyi ileri düzeyde öğrettiğini dile getiren Bilgili, dünyada Türkçeye ilginin artırılmasına önem verdiklerini kaydetti.

24 ülkeden Maarif öğrencileri yarışmaya katıldı

TMV tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen uluslararası münazara projesinin ikincisi 24 ülkeden Maarif öğrencilerinin katılımıyla düzenlendi.

İki ayrı grupta düzenlenen münazara yarışmalarında ana dil grubunda Türkçeyi ana dili olarak konuşan öğrenciler, yabancı dil grubunda ise Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler yarıştı.

Öğrencilerin eleştirel düşünme, etkili iletişim, özgüven ve işbirliği gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ve etkili bir format olan münazaralar kapsamında öğrenciler, önce çevrim içi platformlarda bir araya gelerek fikirlerini savunma, karşı argüman üretme ve yapıcı tartışmalar yürütme fırsatı yakaladı.

Münazara yarışmalarıyla ana dili Türkçe olan öğrencilerin Türkçeyi etkin ve etkili biçimde kullanmaları teşvik ediliyor. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin de dil becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkçeye ilgi ve meraklarının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
