Maaş Promosyonları Merkezi Yapılmalı

(ANKARA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, maaş promosyon anlaşmalarının merkezi olarak yapılması gerektiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm personel adına merkezi bir bankayla promosyon anlaşması gerçekleştirmesi çağrısında bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maaş promosyon anlaşmalarında iller ve hatta ilçeler arasında önemli farklılıklar oluştuğunu ifade etti.

Promosyon ücretlerindeki bu farkların çalışanlar açısından sorun yarattığını kaydeden Geylan, anlaşmaların merkezi şekilde yapılmasının gerekli olduğunu dile getirdi. Geylan'ın paylaşımı şöyle:

"İller ve hatta ilçeler arasında belirlenen promosyon ücretlerinde büyük farklılıklar oluşmakta. Örneğin Şanlıurfa'da yapılan banka maaş promosyon anlaşmalarında ilçeler arasında ciddi farklar oluşmuştur. Karaköprü'de yaklaşık 91 bin lira, İl Milli Eğitim'de 93 bin 500 lira seviyesinde olan promosyonlar; Haliliye'de 74 bin lira, Eyyübiye'de ise 64 bin lira gibi oldukça düşük rakamlarda kalmıştır. Aynı ilde bu kadar farklılık nasıl izah edilebilecektir? Bu tür arazların yaşanmaması için MEB tarafından, tüm personel adına merkezi şekilde banka promosyon anlaşması yapılmalıdır."