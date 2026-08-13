Mabel Matiz'e Müstehcenlik Soruşturması - Son Dakika
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Mabel Matiz'e Müstehcenlik Soruşturması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' klibi hakkında müstehcenlik soruşturması başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibi ve sözleri hakkında "müstehcenlik" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mabel Matiz'e Müstehcenlik Soruşturması - Son Dakika

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