Guendouzi\'den Lyon taraftarına olay hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fransa’nın Lyon ekibine konuk olan Fenerbahçe’de, Fransız yıldız Matteo Guendouzi maç öncesinde gergin anlar yaşadı.

GUENDOUZI'DEN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA CEVAP

Isınma hareketleri sırasında ev sahibi tribünlerin sözlü tacizine ve küfürlerine maruz kalan tecrübeli orta saha, tepkilere el hareketiyle karşılık vererek stadyumdaki atmosferi iyice alevlendirdi.

HAREKETE GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Lyon’un amansız rakibi Olympique Marseille’de uzun yıllar forma giyen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Guendouzi ile Lyon taraftarları arasındaki ezeli rekabet, bu hareketle birlikte sahaya da yansıdı. Fransız oyuncunun bu davranışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.