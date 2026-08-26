Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket - Son Dakika
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Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket

Guendouzi\'den Lyon taraftarına olay hareket
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertli futbolcu Matteo Guendouzi, mücadele öncesinde kendisine küfreden Lyon taraftarına dönerek parmak hareketi yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fransa’nın Lyon ekibine konuk olan Fenerbahçe’de, Fransız yıldız Matteo Guendouzi maç öncesinde gergin anlar yaşadı.

GUENDOUZI'DEN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA CEVAP

Isınma hareketleri sırasında ev sahibi tribünlerin sözlü tacizine ve küfürlerine maruz kalan tecrübeli orta saha, tepkilere el hareketiyle karşılık vererek stadyumdaki atmosferi iyice alevlendirdi.

HAREKETE GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Lyon’un amansız rakibi Olympique Marseille’de uzun yıllar forma giyen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Guendouzi ile Lyon taraftarları arasındaki ezeli rekabet, bu hareketle birlikte sahaya da yansıdı. Fransız oyuncunun bu davranışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Matteo Guendouzi, Fenerbahçe, Fransa, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    artık milli takıma da çağrılmıyor. işi bitti bunun. fenerden parasını kazanır, kendi miletine hareket çeker. Mert Hakan 2 1 10 Yanıtla
  • Tacettin Yıldırım Tacettin Yıldırım:
    Son dakika ; Fransız haber ajansı olarak değiştir ismini 5 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Hareketten rahatsız olan Fransızlar yorumlara dolmuş… 1 0 Yanıtla
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