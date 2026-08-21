Mabel Matiz'e Müstehcenlik Soruşturması - Son Dakika
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Mabel Matiz'e Müstehcenlik Soruşturması

Mabel Matiz\'e Müstehcenlik Soruşturması
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Mabel Matiz, 'Ha Leylim' klibi nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla ifade verdi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) Sanatçı Mabel Matiz, "Ha Leylim" isimli şarkısı ve klibi gerekçe gösterilerek hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen sanatçı yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Sanatçının ifadesinde "Şarkım bir sanat eseridir. Klipte mühtehcenliğe ilişkin herhangi bir sahne, görüntü, gönderme bulunmamaktadır. İki insanın birbirine bakması karşılıklı dans etmeleri suç değildir" dediği öğrenildi.

Daha önce "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle hakkında dava açılan ve yargılandığı mahkemede beraat eden "Mabel Matiz" sahne isimli sanatçı Fatih Karaca hakkında bu kez "Ha Leylim" isimli video klibindeki sözler için "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Sanatçı soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen sanatçı yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Sanatçının ifadesinde suçlamayı reddettiği ve şunları söylediği öğrenildi:

"ŞARKIM SANAT ESERİDİR"

"Şarkım bir sanat eseridir. Klipte mühtehcenliğe ilişkin herhangi bir sahne, görüntü, gönderme bulunmamaktadır. Soruşturma kapsamında video klibinde yer alan iki erkeğin birbirine bakmasına ilişkin görüntü, aralarındaki ilişkinin niteliği ne olursa olsun müstehcenlik suçuna vücut vermemektedir. İki insanın birbirine bakması karşılıklı dans etmeleri suç değildir. Birbirlerine aşk ile de bakıyor olabilirler, nefret ile de bakıyor olabilirler, kırgınlıkla da bakıyor olabilirler. Bütün bunlar sinemanın sanatın, edebiyatın konusuna dahildir ve suçlanmamalıdır. Sistematik bir şekilde yapmış olduğum çoğu eserden kimliğim üzerinden suç içerikli anlamlar çıkarılmasını kabul etmiyorum. Eserlerimi sürekli açıklamak zorunda bırakılmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Aynı eserlerin başka bir sanatçı tarafından yapıldığı takdirde herhangi bir soruşturma açılıp açılmayacağını, aynı yorumların yapılıp yapılmayacağını samimiyetle ve naçizane kendi içimde sorguluyorum"

Mabel Matiz, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle, "müstehcenlik" suçlamasıyla açılan davada, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme, Matiz hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mabel Matiz'e Müstehcenlik Soruşturması - Son Dakika

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