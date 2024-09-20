Macar CEO'ya Tehditler, Gizli Servis Koruması Altında

Güncel

Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macar firması BAC Consulting KFT'nin (BAC Danışmanlık Ltd) Üst Yöneticisi (CEO) Cristiana Barsony Arcidiacono'nun annesi, kızının "tehditler" almasının ardından Macar "gizli servislerinin koruması altında" olduğunu belirtti.

Anne Beatrix Barsony Arcidiacono, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasının ardından kızının "tehditler" aldığını kaydetti.

Anne Arcidiacono, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macar firması BAC Consulting KFT'nin CEO'su Cristiana Barsony Arcidiacono'nun gelen tehditlerin ardından "Macaristan gizli servisleri tarafından korunan güvenli bir yere" gittiğini söyledi.

Macar yetkililerin kızı Cristiana'ya medyaya konuşmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu aktaran anne, kızının çağrı cihazlarının patlatılmasında rolü olmadığını, buna yalnızca "aracı" olduğunu ifade etti.

Beatrix Barsony Arcidiacono, "O, hiçbir şekilde bu işe karışmadı, sadece aracıydı. Mallar Budapeşte'den geçmedi, Macaristan'da üretilmedi." diye konuştu.

Anne Arcidiacono, kızının Sicilya Adası'nda doğduğunu, lisans eğitimini Katanya Üniversitesi'nde aldığını ve sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya doktora yapmaya gittiğini belirtti.

Arcidiacono ayrıca, kızı Cristiana'nın büyükannesine bakmak için 2016'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye taşınmadan önce Fransa'nın başkenti Paris ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da çalıştığını anlattı.

Sosyal iş ağı platformu LinkedIn'deki hesabında, doktorasını University College London'da (UCL) yaptığı görülen Cristiana Barsony??????? Arcidiacono, bu hesaba göre, UCL'de emekli fizik profesörü Akos Köver ile çalışmalar yürüttü.

Akos Köver, konu hakkında AP'ye yaptığı açıklamada, onunla ortak makaleler yayımladıklarını belirterek "Cristiana'nın diğer faaliyetlerinden haberdar değilim." dedi.

Patlayan çağrı cihazlarının Lübnan'a tedarik edilmesinde rol alan ve İsrail istihbaratı Mossad için çalıştığı iddia edilen Macaristan uyruklu Cristiana'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansında (EACEA) 2021-2023'te "harici uzman" olarak danışmanlık görevi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Cristiana, ABD merkezli NBC kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macar firması BAC Consulting KFT'de çalıştığını ve firmanın Lübnan'a binlerce çağrı cihazının tedarik edilmesinde bir "aracı" olduğunu kabul etmişti.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.