Macar Gazeteciler Tekirdağ'da Kültürel Geziler Yaptı - Son Dakika
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Macar Gazeteciler Tekirdağ'da Kültürel Geziler Yaptı

Macar Gazeteciler Tekirdağ\'da Kültürel Geziler Yaptı

Tekirdağ'a, '2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' etkinlikleri kapsamında gelen Macar gazeteciler, Rakoczi Müzesi, Macar Anıtı, Macar Kültür Evi ve Mikes Kelemen Parkı'nı ziyaret etti. Gazeteciler, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni gezerek bilgi aldı. Daha sonra Macar Kültür Evi'ni ziyaret eden konuk gazeteciler, Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı'nda incelemelerde bulundu. Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti ve Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir kent olduğunu vurguladı. Macar gazeteciler de Türk-Macar dostluğunun önemine dikkat çekerek, Rakoczi Müzesi'nin tüm Macarlar tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti.

21.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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Tekirdağ'a, "2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Macaristan'dan gelen basın mensupları, Rakoczi Müzesi, Macar Anıtı, Macar Kültür Evi ve Mikes Kelemen Parkı'nı ziyaret etti.

Macar gazeteciler, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni gezerek Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Daha sonra Macar Kültür Evi'ni ziyaret eden konuk gazeteciler, sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı'nda incelemelerde bulundu, burada fotoğraf çektirdi.

Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir kent olduğuna işaret eden Dalgıç, "Rakoczi onların çok değer verdiği bir komutanları, dolayısıyla da Macar halkı Tekirdağ'ımızı çok iyi tanıyor ve gezilerine mutlaka dahil ediyor." dedi.

M1 TV muhabiri Bulchu Pekh de Rakoczi Müzesi'ni kente gelen bütün Macarların ziyaret etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk-Macar dostluğunun çok anlamlı olduğunu belirten Pekh, "Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için de Türk-Macar dostluğu önemli. Rakoczi'nin anıları bizim için değerli. Buradaki çekimlerimizi geri dönünce izleyicilerimizle de paylaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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