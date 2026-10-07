Macaristan Bakanı Orban yarın Türkiye'de, Ortak Planlama Grubu ilk kez toplanacak

Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, yarın Türkiye'yi ziyaret edip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Orban'ın ziyareti vesilesiyle Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Orban ile yapacağı görüşmelerde iki ülke arasındaki 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefinin, ekonomik ilişkilerin ileriye taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması bakımından önemli bir eşik olarak görüldüğünü ifade etmesi bekleniyor.

Enerji, ulaşım ve bağlantısallık alanlarındaki stratejik işbirliğinden duyulan memnuniyetin altını çizmesi planlanan Fidan'ın, yeni ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik arzuyu da vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın iki NATO müttefiki olarak Türkiye-Macaristan arasındaki askeri ve savunma sanayisi işbirliğinin müşterek hedef ve menfaatler temelinde daha da geliştirilmesinin önemine işaret etmesi planlanıyor.

Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki aktif ve yapıcı angajmanı ile Türk dünyası ve Avrupa arasındaki etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesindeki rolüne vurgu yapması öngörülen Fidan'ın, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumunu değerlendirmesi ve bu ilişkilerin Avrupa'nın stratejik ve jeopolitik gerçekleri temelinde ele alınması gerektiğine dikkati çekmesi bekleniyor.

Fidan'ın bu kapsamda, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu ve üyelik süreci dahil olmak üzere, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde karşılıklı çıkar ve eşit ortaklık anlayışına dayalı, ileriye dönük bir vizyonla hareket edilmesine yönelik beklentiyi aktarması öngörülüyor.

Macaristan'ın, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine verdiği destek ve yapıcı katkıları önümüzdeki dönemde de sürdürmesinden memnuniyet duyulacağını ifade etmesi beklenen Fidan'ın, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinden bağımsız düşünülemeyeceğine işaret etmesi planlanıyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin AB'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerine etkin şekilde dahil edilmesine yönelik beklentiyi vurgulaması ve Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Filistin'deki durum, Balkanlar, İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Türkiye-Macaristan ilişkileri

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Ankara Zirvesi'ne katılmak üzere 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Bakan Fidan, son olarak, NATO Ankara Zirvesi kapsamında 7 Temmuz'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Orban ile bir araya gelmişti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te yaklaşık 5,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Türkiye'nin Macaristan'daki yatırımlarının toplam değeri 231 milyon dolar, Macaristan'ın Türkiye'deki yatırımlarının toplam değeri ise 35 milyon dolardır. Halihazırda Macaristan'da 300 civarında Türk firması, Türkiye'de ise Macar sermayesine sahip yaklaşık 100 şirket faaliyet gösteriyor.

Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısı 15 Şubat 2024'te Ankara'da, ikinci toplantısı 28 Ocak'ta Budapeşte'de düzenlenmişti.

Karma Ekonomik Komisyon Dokuzuncu Toplantısı 26 Haziran 2025'te Türkiye'de gerçekleştirilmişti.

2024 yılı "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı", 2025 ise "Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı" olarak ilan edilmiş ve müşterek etkinlikler gerçekleştirilmişti.

"Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak Planlama Grubu"

Türkiye ile Macaristan arasında 2013'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) tesis edilmiş ve ilişkiler "stratejik ortaklık" düzeyine çıkarılmıştı.

Budapeşte'de 2023'te düzenlenen YDSK Altıncı Toplantısı'nda Türkiye-Macaristan ilişkileri "geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilmişti.

8 Aralık 2025'te İstanbul'da yapılan YDSK Yedinci Toplantısı'nda, her iki ülkenin dışişleri bakanlarının eş başkanlığında Ortak Planlama Grubu kurulması kararlaştırılmıştı.

Ortak Planlama Grubu, YDSK toplantılarında alınan kararların etkili bir şekilde hayata geçirilmesi, YDSK faaliyetlerinin eş güdümü ve müteakip YDSK toplantılarının hazırlıklarının yürütülmesinden sorumludur. Ortak Planlama Grubu toplantılarının yılda bir defa dönüşümlü olarak Türkiye ve Macaristan'da düzenlenmesi öngörülüyor.