Pakistan Başbakanı'ndan Macar mevkidaşına 90 mango hediyesi - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı'ndan Macar mevkidaşına 90 mango hediyesi

14.07.2026 10:25
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Macaristan Başbakanı Magyar Peter, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in kendisine gönderdiği 90 mangoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Peter, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi'nde kendisine hediye ettiği işlemeli Magnum revolvere de esprili bir göndermede bulundu.

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Magyar Peter, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, kendisine 90 mango hediye ettiğini duyurdu.

Peter, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes hediye olarak tabanca vermez. Tarihi bir günün sonunda, ofisimde hoş bir sürpriz beni bekliyordu. Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 mango aldık. Bir saat içinde, sadece birkaç tanesi kalmıştı. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Başbakan Peter, paylaşımına elinde mangolarla çekilmiş bir fotoğrafının yanı sıra, 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Eroğan'ın silah hediyesine ilişkin yaptığı paylaşımı da ekledi.

Söz konusu paylaşımda Peter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sırasında kendisine isminin işlendiği bir Magnum revolver ve mühimmat hediye ettiğini açıklamış, bunu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sıra dışı bir hediye" sözleriyle duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı'ndan Macar mevkidaşına 90 mango hediyesi - Son Dakika

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