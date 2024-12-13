Macaristan Başbakanı Orban, Ankara ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, Ankara ziyaretini değerlendirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi, savaşı sonlandırmak için bir fırsat, barışa açılan bir pencere olarak gördüğünü belirtti.

13.12.2024 01:17
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi, savaşı sonlandırmak için bir fırsat, barışa açılan bir pencere olarak gördüğünü belirtti.

Orban, X hesabından, Ankara ziyaretine ilişkin video mesaj paylaştı.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında barış ve müzakereyi gündeme taşıdığını kaydeden Orban, bu süreçte gerçekleştirdiği önemli ziyaretlere değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kabulü ve Ankara ziyaretinden görüntülerin yer aldığı videoda Orban, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldikten sonra görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü dile getiren Orban, bunu savaşın sona ermesi için bir fırsat ve barışa açılan pencere olarak değerlendirdi. Orban, AB yöneticilerinin, savaş stratejisinin geleceğinin olmadığını anlamaları gerektiğini söyledi.

Orban, savaşta ısrar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, AB'nin savunma kapasitesinin güçlendirilip, yeni bir savunma sistemi inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dönem başkanlıkları öncesinde kimsenin barış hakkında konuşmadığını dile getiren Orban, Macaristan'ın barışa yönelik bir kapı araladığını, artık müzakerelerin başlaması için adımların atılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, Ankara ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

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