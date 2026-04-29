Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle Görüşmeyi Planladığını Açıkladı

(ANKARA) -Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Haziran ayı başında Transkarpatya bölgesinde bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Magyar, görüşmenin odağında, bölgedeki Macar azınlığın hakları ve iki ülke ilişkilerinin geleceğinin olacağını belirtti.

Magyar, Macar nüfusun yoğun olarak yaşadığı Berehove kentinin Belediye Başkanı Zoltan Babjak ile yaptığı görüşmenin ardından, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran başında Transkarpatya'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile istişarelere başlıyorum. Berehove Belediye Başkanı Zoltan Babjak'ı ofisimde kabul ettim. Kendisi bana Transkarpatya'daki Macarların durumu ve savaşın yol açtığı dehşet hakkında bilgi verdi. Transkarpatya'da yaşayan Macarların çıkarı doğrultusunda, Macaristan-Ukrayna ilişkilerini yeni temeller üzerine oturtmanın gerekli olduğu konusunda mutabık kaldık. Bu doğrultuda, sembolik olarak Macar çoğunluğun yaşadığı Berehove kentinde, Haziran başında Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirilmesi için girişimde bulunuyorum. Görüşmenin amacı, Transkarpatya'daki Macarların durumunu iyileştirmek ve kendi anavatanlarında kalabilme imkanlarını desteklemektir. Artık Ukrayna'nın on yılı aşkın süredir yürürlükte olan kısıtlamalara son vermesinin ve Transkarpatya'daki Macarların kültürel, dilsel, idari ve yükseköğretim haklarının tamamını yeniden kazanmasının zamanı gelmiştir. Böylece yeniden Ukrayna'nın eşit ve saygı duyulan vatandaşları haline gelebilirler. Bu aynı zamanda, savaş sona erdiğinde mümkün olduğunca çok sayıda Transkarpatyalı Macarın anavatanına geri dönebilmesini de sağlayacaktır."

"Macaristan-Ukrayna ikili ilişkilerinde yeni bir sayfa açabiliriz"

Bu meseleleri çözebilirsek, Macaristan-Ukrayna ikili ilişkilerinde yeni bir sayfa açabiliriz. Ukrayna hükümetinin 2025 yılında eğitim alanında açıkladığı tavizler doğru yönde atılmış bir adımdır, ancak yeterli değildir. Ukrayna'da yükseköğretim hala tek dilli yapıdadır, final sınavları Ukraynaca yapılmaktadır ve resmi dil kullanımının diğer alanlarında kayda değer bir değişiklik olmamıştır. Ukrayna'da resmi dil kullanımı hala tek bir dil ile sınırlıdır. Kamu yönetiminde, mahkemelerde ve resmi işlemlerde yalnızca Ukraynaca kullanılabilmektedir. Macar azınlık, Macar çoğunluğun yaşadığı yerleşimlerde dahi, ana dilinde resmi hizmet talep edememektedir.

Kamusal yaşam ve kültürde de kısıtlamalar sürmektedir: Macarca etkinlikler ve medya faaliyet gösterebilse de kota, kayıt ve ağır bürokratik yükümlülüklere tabidir. Okul müdürleri ya da belediye başkanları gibi yetkililer, kamuya açık konuşmalarında ana dillerini kullanmakta hala serbest değildir. Buradan Ukrayna yönetimini, bu alanlarda da Avrupa değerleri, gerçek özgürlük ve eşitlik doğrultusunda cesur adımlar atmaya çağırıyorum. Belediye Başkanına, Transkarpatya'daki soydaşlarımızın anavatanın ve bir TISZA hükümetinin tam desteğine güvenebileceğini temin ettim. Kendisinin Berehove'ye davetini yakında kabul edebilmeyi umuyorum. Hazırım."