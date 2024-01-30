Macaristan, Bosna Hersek\'in toprak bütünlüğünü ve AB üyeliğini destekliyor

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini belirtti.
Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Macaristanlı mevkidaşı Szalay-Bobrovniczky'i ülkenin başkenti Saraybosna'daki Savunma Bakanlığında resmi törenle karşıladı.
Bakanlar, yapılan kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Szalay-Bobrovniczky burada yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve AB'ye katılımını güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.
Macaristan'ın bu yılın ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını devralacağını anımsatan Szalay-Bobrovniczky, "Bu bize AB'nin genişlemesini teşvik etmek için iyi bir fırsat verecek. Macaristan'ın en büyük önceliklerinden biri Batı Balkanlar'ın ve Bosna Hersek'in gelecekte güvenli olmasıdır." diye konuştu.
Szalay-Bobrovniczky, Macaristanlı Tümgeneral Laszlo Sticz'in yarın düzenlenecek törenle Bosna Hersek'teki AB Barış Gücü Misyonu'nun (EUFOR) komutasını devralacağını, EUFOR'daki birliklerinin mevcudiyetini artırdıklarını kaydetti.
Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez, Szalay-Bobrovniczky ile görüşmesinde birçok konu üzerinde durduklarını belirterek, "Bunlar öncelikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Orta Doğu'daki çatışmalar ve bu çatışmaların genişlemesidir. Bu konuda endişelerimiz var." dedi.
Helez, Macaristan'ın ülkesine AB üyeliği yolunda verdiği desteği önemsediklerini vurgulayarak, Szalay-Bobrovniczky'in Bosna Hersek'in NATO üyeliğini de desteklediklerini söylediğini kaydetti.
Öte yandan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Bosna Hersek'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ile görüştü.
Bu arada 15 Aralık 2022'de AB "aday ülke" statüsü alan Bosna Hersek'in, gerekli koşulları yerine getirmesi durumunda Mart 2024'te AB ile katılım müzakerelerine başlaması bekleniyor.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
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