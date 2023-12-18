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Macaristan, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edecek - Son Dakika
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Macaristan, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edecek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirdi.

Macaristan, Bulgaristan\'ın Şengen Bölgesi\'ne girişini veto edecek
18.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:39
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirdi.

The Politiconun haberine göre, Szijjarto Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bulgaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşan doğal gaza ek vergi uygulayarak "düşmanca tutum" sergilediğini belirten Szijjarto, "Bulgaristan'ın tamamen Avrupa mevzuatına aykırı bu kararı, gaz tedarikinin durması riskini doğuruyor." ifadesini kullandı.

Szijjarto, "Bu uygulamayı sürdürürlerse ve Macaristan'ın enerji tedarikini uzun süre tehlikeye atarlarsa Şengen Bölgesi'ne girişlerini veto edeceğimizi Bulgarlara açık şekilde söyledik." dedi.

Sofya yönetimi, ekimde, toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğal gaz için metre küp başına yaklaşık 10 avro ek vergi uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA
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