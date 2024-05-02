Macaristan-Çin Çift Dilli Okulu: İki Ülke Arasındaki Dostluğu Güçlendiriyor

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1. Budapeşte'den çeşitli görüntüler

2. Macaristan-Çin Çift Dilli Okulu'ndan çeşitli görüntüler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2009 yılında ziyaret ettiği Macaristan-Çin Çift Dilli Okulu, o zamandan bu yana iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin tipik örneğini oluşturdu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan bu okulun mezunları, Çin'de eğitim görmeye başladıkça, iki ülke arasındaki dostluğu ileriye taşıyıp ilişkileri daha da güçlendiriyorlar.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor. (XHTV)