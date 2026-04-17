Macaristan'da Belge İmhası Skandalı

(ANKARA) - Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarını deviren Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, çeşitli bakanlıklar ve hükümete yakın kurumlarda geniş çaplı belge imhasına ilişkin artan sayıda bildirim aldıklarını açıkladı.
Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeşitli bakanlıklar, bağlı kurumlar ve Fidesz'e yakın şirketlerden büyük ölçekli belge imhasına ilişkin giderek artan sayıda bildirim alıyoruz" ifadelerini kullandı.
