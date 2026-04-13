Macaristan'da 16 Yıllık Orban İktidarı Son Buldu, Magyar Zafer İlan Etti

Macaristan'da 16 yıllık Orban dönemi sona erdi. Genel seçimleri, Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar açık ara farkla kazandı. Magyar, zafer konuşmasında 'Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor' ifadelerini kullanarak demokratikleşme, birlik ve sistem değişimi mesajı verdi.

Budapeşte'de destekçilerine seslenen Magyar, 'Başardık' diyerek başladığı konuşmasında, 'Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik' dedi. Magyar, her bir Macar vatandaşı için işleyen ve daha insani bir Macaristan inşa etme meşruiyetini kazandıklarını belirtti.

Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacaklarını ifade eden Magyar, tüm Macarların bir sistem değişikliği için çalıştığını vurguladı. Ayrıca, ülkeden ayrılan Macarları geri çağırarak, 'Eve dönün. Çünü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var' dedi.

45 yaşındaki hukukçu ve eski diplomat Peter Magyar, son dönemde Macaristan siyasetinde öne çıkan bir isim olarak tanındı. 2024'te Tisza'nın liderliğini üstlenen Magyar, yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin onarılması gibi başlıklara odaklandı. Seçimi kazanması halinde ilk olarak Polonya, Avusturya ve Belçika'ya resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.