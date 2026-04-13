Macaristan'da 16 Yıllık Orban İktidarı Son Buldu, Magyar Zafer İlan Etti

13.04.2026 12:01
Macaristan'da yapılan genel seçimlerde Saygı ve Özgürlük Partisi'nin lideri Peter Magyar, 16 yıllık Orban dönemini geride bırakarak zafer kazandı. Magyar, Macaristan'ı demokrasiye döndürme ve birlik mesajlarıyla destekçilerine seslendi.

Macaristan'da 16 yıllık Orban dönemi sona erdi. Genel seçimleri, Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar açık ara farkla kazandı. Magyar, zafer konuşmasında 'Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor' ifadelerini kullanarak demokratikleşme, birlik ve sistem değişimi mesajı verdi.

Budapeşte'de destekçilerine seslenen Magyar, 'Başardık' diyerek başladığı konuşmasında, 'Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik' dedi. Magyar, her bir Macar vatandaşı için işleyen ve daha insani bir Macaristan inşa etme meşruiyetini kazandıklarını belirtti.

Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacaklarını ifade eden Magyar, tüm Macarların bir sistem değişikliği için çalıştığını vurguladı. Ayrıca, ülkeden ayrılan Macarları geri çağırarak, 'Eve dönün. Çünü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var' dedi.

45 yaşındaki hukukçu ve eski diplomat Peter Magyar, son dönemde Macaristan siyasetinde öne çıkan bir isim olarak tanındı. 2024'te Tisza'nın liderliğini üstlenen Magyar, yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin onarılması gibi başlıklara odaklandı. Seçimi kazanması halinde ilk olarak Polonya, Avusturya ve Belçika'ya resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
