Macaristan'da Seçim Öncesi Gerginlik: İstihbarat Skandalları ve Siyasi Çekişme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan'da Seçim Öncesi Gerginlik: İstihbarat Skandalları ve Siyasi Çekişme

12.04.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'da yaklaşan seçimler öncesinde liderler güven ve zafer mesajları vermekle birlikte, muhalefet istihbarat skandallarına dikkat çekiyor. Viktor Orban ve Peter Magyar arasındaki gerilim artarken, halkta korku ve endişe hâkim. Sanatçılar, oy verme oranını artırmak için harekete geçmiş durumda.

Rakip parti liderleri taraftarlarına güven ve zafer mesajları verse de, siyaset uzmanları ve sıradan vatandaşlar bu mesajlardaki özgüven dozundaki farkı hissediyor. Viktor Orban, olası bir yenilgi ihtimalini içeren söylemleriyle dikkat çekiyor ve son konuşmasında geçmişe atıf yaparak seçmenleri kazanımları korumaya çağırdı. Muhalefet lideri Peter Magyar ise ulusal birliğin istihbarat oyunlarıyla sağlanamayacağını vurgulayarak rejimin sonuna gelindiğini belirtti.

İstihbarat oyunları derken, Macar Emniyet Teşkilatı'ndan Bence Szabo'nun, Anayasa Koruma Örgütü'nün TİSZA partisinin bilgi işlem merkezine sızmaya çalıştığını ifşa etmesi ve ardından 19 yaşındaki Daniel Hraboczki'nin benzer iddiaları anlatmasıyla bir skandal patlak verdi. Muhalefet bu olayı Watergate skandalına benzeterek sorumluların istifa etmesini talep etti, ancak hüküyet yetkilileri iddiaları reddederek karşı iddialar ortaya attı.

Ayrıca, Macar Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Rus meslektaşı Sergey Lavrov'un gizlice kaydedilen telefon konuşmalarının yayınlanması, yabancı istihbarat örgütlerinin dinleme iddialarını gündeme getirdi. Bu gelişmeler sıradan insanlar arasında korku ve endişe yaratırken, sanatçılar 10 Nisan'da Budapeşte'de düzenledikleri konserle insanları oy kullanmaya ve rejimi değiştirmeye teşvik etti. Son kamuoyu yoklamalarına göre, seçimlerde oy kullanma oranının rekor düzeye ulaşması bekleniyor, ancak muhalefet lideri seçimleri kazanmanın önemini vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:44:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.