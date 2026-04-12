Macaristan'da Seçim Öncesi Gerginlik: İstihbarat Skandalları ve Siyasi Çekişme

Rakip parti liderleri taraftarlarına güven ve zafer mesajları verse de, siyaset uzmanları ve sıradan vatandaşlar bu mesajlardaki özgüven dozundaki farkı hissediyor. Viktor Orban, olası bir yenilgi ihtimalini içeren söylemleriyle dikkat çekiyor ve son konuşmasında geçmişe atıf yaparak seçmenleri kazanımları korumaya çağırdı. Muhalefet lideri Peter Magyar ise ulusal birliğin istihbarat oyunlarıyla sağlanamayacağını vurgulayarak rejimin sonuna gelindiğini belirtti.

İstihbarat oyunları derken, Macar Emniyet Teşkilatı'ndan Bence Szabo'nun, Anayasa Koruma Örgütü'nün TİSZA partisinin bilgi işlem merkezine sızmaya çalıştığını ifşa etmesi ve ardından 19 yaşındaki Daniel Hraboczki'nin benzer iddiaları anlatmasıyla bir skandal patlak verdi. Muhalefet bu olayı Watergate skandalına benzeterek sorumluların istifa etmesini talep etti, ancak hüküyet yetkilileri iddiaları reddederek karşı iddialar ortaya attı.

Ayrıca, Macar Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Rus meslektaşı Sergey Lavrov'un gizlice kaydedilen telefon konuşmalarının yayınlanması, yabancı istihbarat örgütlerinin dinleme iddialarını gündeme getirdi. Bu gelişmeler sıradan insanlar arasında korku ve endişe yaratırken, sanatçılar 10 Nisan'da Budapeşte'de düzenledikleri konserle insanları oy kullanmaya ve rejimi değiştirmeye teşvik etti. Son kamuoyu yoklamalarına göre, seçimlerde oy kullanma oranının rekor düzeye ulaşması bekleniyor, ancak muhalefet lideri seçimleri kazanmanın önemini vurguluyor.