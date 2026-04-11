Macaristan'da Seçimler: Orbán'ın En Büyük Sınavı, Tisza Partisi Önde
Macaristan'da Seçimler: Orbán'ın En Büyük Sınavı, Tisza Partisi Önde

11.04.2026 11:39
Macaristan'da pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinde, Başbakan Viktor Orbán'ın liderliğindeki Fidesz partisi, muhalefetteki Tisza Partisi ile zorlu bir rekabet içinde. Anketler Tisza'nın önde olduğunu gösteriyor, ancak Fidesz'in kazanma ihtimali de masada.

Macaristan'da bu pazar yapılacak parlamento seçimleri, Başbakan Viktor Orbán ve partisi Fidesz için 16 yıllık iktidarı boyunca karşılaştığı en büyük sınav olarak görülüyor. Anket şirketleri birbirinden farklı sonuçlar açıklasa da, genel eğilim muhalefetteki Tisza Partisi lehine görünüyor. Medián firmasının anketine göre, Tisza Partisi'nin oy oranı yüzde 58'e ulaşıyor, Fidesz'in desteği ise yüzde 33 olarak ölçüldü. Bu fark, önceki anketlere kıyasla geniş. Diğer araştırma kuruluşları da Tisza'nın önde olduğunu gösteriyor, ancak fark daha düşük seviyelerde. Buna karşın, az sayıda kuruluş seçimi Fidesz'in kazanacağını öngörüyor.

Medián, son beş anketine dayanarak parlamentodaki 199 sandalyeden 138 ila 143'ünü Tisza'nın kazanabileceğini öngörüyor. Bu senaryo gerçekleşirse, Tisza anayasa değişikliği yapmaya yetecek üçte iki çoğunluğu elde edecek. Fidesz ise ağır bir yenilgi alarak 49 ila 55 sandalye kazanabilir. Anketlere göre seçmen davranışını en çok etkileyen faktör yaş, eğitim seviyesi ikinci sırada yer alıyor. Tisza Partisi özellikle gençler arasında güçlü destek görüyor, 30 yaş altındaki seçmenlerin dörtte üçü Tisza'ya oy vermeyi planlıyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe Tisza'ya destek artıyor.

Mart sonunda yapılan bir analiz, seçmenlerin genel olarak hükümet değişikliği istediğini ortaya koyuyor. Hükümet değişimi isteyenlerin oranı yüzde 51'e ulaştı. Öte yandan, Nézopont Institute'un son verileri, Fidesz'in yüzde 46, Tisza'nın ise yüzde 40 oy alacağını ve aradaki farkın yaklaşık 6 puan olacağını öngörüyor. Başbakan Orbán, Fidesz'in kazanacağını gösteren çalışmalar olduğunu belirterek 'kazanma yolundayız' dedi. Başbakanlık Ofisi Bakanı Gergely Gulyás da üçte iki çoğunluğun 'mucize' olacağını kabul etti, ancak iktidar partisinin seçimleri birinci sırada tamamlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu savundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Parlamento, Macaristan, Güncel, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da Seçimler: Orbán'ın En Büyük Sınavı, Tisza Partisi Önde - Son Dakika

SON DAKİKA: Macaristan'da Seçimler: Orbán'ın En Büyük Sınavı, Tisza Partisi Önde - Son Dakika
