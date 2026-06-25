Macaristan'da Sıcak Hava Uyarısı

BUDAPEŞTE, 25 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de etkili olan sıcaklar nedeniyle devreye alınan serinletme sistemleri, 24 Haziran 2026.

Macar yetkililer, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ikinci derece meteorolojik uyarının 26 Haziran gece yarısına kadar uzatıldığını bildirdi. Yetkililer, sıcak hava dalgasının sürmesinin beklendiğini, 27-30 Haziran döneminde ise uyarı seviyesinin en yüksek aşama olan üçüncü dereceye çıkarılacağını kaydetti. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)