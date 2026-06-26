Macaristan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
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Macaristan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası

Macaristan\'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası
26.06.2026 12:14
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Macaristan, aşırı sıcaklar için acil durum önlemleri alıyor; sıcaklık 40 dereceye çıkabilir.

BUDAPEŞTE, 26 Haziran (Xinhua) -- Macaristan, sağlık yetkililerinin son 20 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası olarak nitelendirdiği aşırı sıcaklara karşı acil durum önlemleri almaya hazırlanıyor.

Perşembe günü yapılan kabine toplantısının ardından düzenlenen basın açıklamasında, önümüzdeki günlerde ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 38 ila 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiği bildirildi.

Macaristan Sağlık Direktörü Beatrix Oroszi, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en yüksek seviye olan üçüncü derece sıcaklık alarmının yürürlüğe gireceğini belirterek, ülkenin şiddetli ve potansiyel olarak tehlikeli bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sıcak hava dalgasının olumsuz etkilerini azaltmak ve risk altındaki grupları korumak amacıyla bir dizi acil önlem alındığını ifade etti.

Öte yandan, resmi hükümet platformları ile başbakanlık sosyal medya hesapları üzerinden cuma gece yarısından itibaren kapsamlı bir kamu bilgilendirme kampanyası başlatılacağı bildirildi. Yetkililer ayrıca ihtiyaç halinde halka dağıtılmak üzere birkaç milyon şişe içme suyu hazırlanması talimatı verdi.

Magyar, vatandaşlara bu süreçte gereksiz bahçe sulaması ve yüzme havuzlarının doldurulmasından kaçınarak su tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu. Su kısıtlamalarının mevcut durumda sınırlı olduğu, ancak koşulların kötüleşmesi halinde genişletilebileceği kaydedildi.

Hükümet, ulaşım ve lojistik faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla kamyon trafiğine yönelik hafta sonu uygulanan yasağı geçici olarak askıya aldı. Ulusal demiryolu işletmecisi MAV ise yüksek sıcaklıkların hizmetlerde yol açabileceği olası aksamalara karşı acil durum müdahale merkezini devreye soktu.

Magyar ayrıca kamu kurumları ve işverenlere, sıcak hava dalgasının etkisini artırmasının beklendiği pazartesi ve salı günlerinde ulaşım yoğunluğunu azaltmak amacıyla mümkün olduğunca uzaktan çalışma uygulamasına geçmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Macaristan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

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