Macaristan'da Tarihi Değişim: Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Son Buldu
Macaristan'da Tarihi Değişim: Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Son Buldu

13.04.2026 10:10
Macaristan'da gerçekleştirilen seçimlerde muhalefet, Donald Trump destekli Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarına son vererek yüzde 10 farkla galip geldi. Yeni lider Peter Magyar, anayasal değişiklik vaatleriyle dikkat çekiyor. Bu seçim, küresel sağ siyaseti de etkileyebilir.

Macaristan'da yüzde 78 katılımla gerçekleşen seçimlerde, Donald Trump destekli otokrat lider Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Muhalefet, yüzde 10'luk bir farkla seçimi kazanırken, üçte ikilik Meclis çoğunluğunu da elde etti. Kazanan taraf, eski Adalet Bakanı'nın eşi Peter Magyar'ın kurduğu Tisza Partisi oldu. Magyar, seçim kampanyasında Avrupa Birliği ve NATO ile iyi ilişkiler, yolsuzlukla mücadele, yargı bağımsızlığı ve medya özgürlüğü için anayasal değişiklikler yapmayı vaat etmişti.

Orban'ın kaybı, sadece Macaristan için değil, küresel sağ siyaset açısından da önem taşıyor. Orban, dünya çapında sağ popülist liderlere model olmuş, milliyetçi-muhafazakar ideolojinin sembol ismi haline gelmişti. Onun politikaları, göçmen karşıtlığı, devlet müdahalesi ve otoriter anayasal düzen gibi unsurlarla diğer sağ partiler tarafından taklit edilmişti. Ayrıca, Trump'ın seçimlerde Orban'a açık destek vermesi, bu kaybın ABD'deki siyasi imajla da bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Seçim sonrasında, 16 yıllık iktidarın devri ve geçiş süreci dikkatle izlenecek. Magyar, anayasal değişiklikler için üçte ikilik çoğunluğa ihtiyaç duyduğunu vurgularken, Orban'ın yenilgiyi kabul ederek Magyar'ı araması da kayda değer bir gelişme. Magyar'ın siyasi duruşu, eski bir Orban destekçisi olmasına rağmen liberal bir yöne kaymış görünüyor, bu da Macaristan'daki siyasi dönüşümün karmaşıklığını yansıtıyor.

Türkiye'de ise, Macaristan'daki bu değişim tartışılırken, ana muhalefet partisi CHP üzerindeki yargı merkezli baskılar devam ediyor. İBB-İmamoğlu davası ve CHP Ankara İl Başkanı'nın tutuklanması gibi gelişmeler, siyasi alanın daraltıldığı endişelerini artırıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebi, bu baskılara karşı bir gündem oluşturma ve siyasi temsili yeniden tanımlama çabası olarak değerlendiriliyor. Bu hamle, iktidarın seçim kazanma üzerinden kurduğu psikolojik üstünlüğü sınamayı hedefliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Donald Trump, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
