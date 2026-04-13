Macaristan'da Tarihi Değişim: Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Son Buldu

Macaristan'da yüzde 78 katılımla gerçekleşen seçimlerde, Donald Trump destekli otokrat lider Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Muhalefet, yüzde 10'luk bir farkla seçimi kazanırken, üçte ikilik Meclis çoğunluğunu da elde etti. Kazanan taraf, eski Adalet Bakanı'nın eşi Peter Magyar'ın kurduğu Tisza Partisi oldu. Magyar, seçim kampanyasında Avrupa Birliği ve NATO ile iyi ilişkiler, yolsuzlukla mücadele, yargı bağımsızlığı ve medya özgürlüğü için anayasal değişiklikler yapmayı vaat etmişti.

Orban'ın kaybı, sadece Macaristan için değil, küresel sağ siyaset açısından da önem taşıyor. Orban, dünya çapında sağ popülist liderlere model olmuş, milliyetçi-muhafazakar ideolojinin sembol ismi haline gelmişti. Onun politikaları, göçmen karşıtlığı, devlet müdahalesi ve otoriter anayasal düzen gibi unsurlarla diğer sağ partiler tarafından taklit edilmişti. Ayrıca, Trump'ın seçimlerde Orban'a açık destek vermesi, bu kaybın ABD'deki siyasi imajla da bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Seçim sonrasında, 16 yıllık iktidarın devri ve geçiş süreci dikkatle izlenecek. Magyar, anayasal değişiklikler için üçte ikilik çoğunluğa ihtiyaç duyduğunu vurgularken, Orban'ın yenilgiyi kabul ederek Magyar'ı araması da kayda değer bir gelişme. Magyar'ın siyasi duruşu, eski bir Orban destekçisi olmasına rağmen liberal bir yöne kaymış görünüyor, bu da Macaristan'daki siyasi dönüşümün karmaşıklığını yansıtıyor.

Türkiye'de ise, Macaristan'daki bu değişim tartışılırken, ana muhalefet partisi CHP üzerindeki yargı merkezli baskılar devam ediyor. İBB-İmamoğlu davası ve CHP Ankara İl Başkanı'nın tutuklanması gibi gelişmeler, siyasi alanın daraltıldığı endişelerini artırıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebi, bu baskılara karşı bir gündem oluşturma ve siyasi temsili yeniden tanımlama çabası olarak değerlendiriliyor. Bu hamle, iktidarın seçim kazanma üzerinden kurduğu psikolojik üstünlüğü sınamayı hedefliyor.