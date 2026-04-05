Macaristan'dan Patlayıcı İltihama Sert Tepki

05.04.2026 18:56
Macaristan, TürkAkım boru hattı yakınında patlayıcı bulunmasına yoğun bir şekilde karşı çıktı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan'da TürkAkım doğal gaz boru hattı yakınında iki çantada patlayıcı madde bulunmasına ilişkin, Macaristan'ın egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı en güçlü şekilde reddettiklerini belirtti.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Szijjarto, Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınında patlayıcı madde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Szijjarto, Sırp yetkililerin, ülkedeki TürkAkım doğal gaz boru hattının havaya uçurulmaya çalışıldığına dair bir rapor aldıklarını belirterek, bu boru hattının, Macaristan'ın güvenli doğalgaz tedarikini güvenceye alan bir hat olduğunu kaydetti.

Bakan Szijjarto, "Egemenliğimize yönelik her türlü saldırıyı en güçlü şekilde reddediyoruz, çünkü enerji tedarikimizin güvenliğine yönelik bir saldırı, egemenliğimize yapılan bir saldırıdan başka şekilde yorumlanamaz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın Kanjiza bölgesinde, TürkAkım doğal gaz boru hattı yakınlarında, bugün iki çantada patlayıcı madde bulunduğu duyurulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz boru hattı yakınlarında iki çanta içerisinde bulunan patlayıcıların olası bir sabotaj girişimine işaret ettiğine dikkati çekmişti.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyon başlattığını açıklayan Vucic, olay hakkında soruşturma açıldığını bildirmişti.

Macaristan Başbakanı Orban, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştüğünü ve olay hakkında bilgi aldığını ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Nisan'da, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat yapılan tesise saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Advertisement
