Macaristan Ekonomik Kalkınma Bakanı, Macaristan-Çin işbirliğinin hızla gelişeceğini söyledi

BUDAPEŞTE, 2 Şubat (Xinhua) -- Macaristan Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Çin Yeni Yılını kutlamak üzere Macaristan'daki Çin Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonda konuştu, 1 Şubat 2024.
Nagy, Macaristan-Çin işbirliğinin Ejderha Yılı'nda hızlı bir şekilde gelişeceğine dair beklentisini dile getirdi.
Nagy bu açıklamayı Çin'in Macaristan Büyükelçiliği tarafından Çin Yeni Yılı olan Ejderha Yılı'nı kutlamak üzere Perşembe günü verilen resepsiyon sırasında Xinhua'ya verdiği söyleşide yaptı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
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