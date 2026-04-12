Macaristan Genel Seçimlerinde Oy Verme Süreci Tamamlandı
Macaristan Genel Seçimlerinde Oy Verme Süreci Tamamlandı

12.04.2026 20:15
Macaristan'da genel seçimlerde katılım oranı %74,23 olarak açıklandı, rekor oy kullanımı gerçekleşti.

Macaristan'da, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre saat 17.00 itibarıyla genel seçime katılım 74,23'ü buldu. 2022 genel seçimlerinde yine 17.00'de ölçülen katılım oranı ise 62,9 olarak açıklanmıştı.

İlk seçim sonuçlarının kısa süre içerisinde Ulusal Seçim Ofisi tarafından duyurulması bekleniyor.

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı.

Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Seçim sonuçlarına göre meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Macaristan, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 12.04.2026 21:36:53.
