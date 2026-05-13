Macaristan, Rus Büyükelçiyi Çağırdı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'nın Macaristan sınırına yakın bölgesine yapılan saldırının ardından Rusya'nın Budapeşte Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını bildirdi.

Başbakan Magyar, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın, Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesine yaptığı insansız hava aracı saldırısına dair açıklamalarda bulundu.

Magyar, "Macaristan hükümeti, Transkarpatya'ya yönelik Rus saldırısını şiddetle kınıyor." dedi.

Rusya'nın Budapeşte Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdıkları bilgisini paylaşan Magyar, yarın Dışişleri Bakanı Anita Orban'ın, Büyükelçi'yle görüşme yapacağını aktardı.

Magyar, Bakan Orban'ın, "Rusya ve (Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bu kanlı savaşı ne zaman sona erdirmeyi planladığını" da soracağını ifade etti.

Ukrayna'nın Macaristan sınırına yakın Transkarpatya bölgesinde çok sayıda Macar azınlık yaşıyor.