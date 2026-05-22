Macaristan UCM'den Ayrılma Niyetini Geri Çekti

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Viktor Orban döneminden kalan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma niyetini geri çektiklerini bildirdi.

Başbakan Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Magyar, "Hükümet, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma niyetini geri çekiyor ve Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatını yasaklıyor." ifadelerini kullandı.

UCM'nin tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Nisan 2025'te resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ı ziyaret etmiş, o dönemki Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin UCM'den ayrılacağını açıklamıştı.

Macar Ulusal Meclisi'nde 20 Mayıs 2025'te yapılan oylamada, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılması kararı çıkmıştı. Buna göre çekilme sürecinin 2 Haziran 2026'da tamamlanması planlanmıştı.

Magyar ise 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin ardından, ülkesinin, UCM'den ayrılma sürecini durduracağını belirtmişti.