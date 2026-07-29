Machado: Venezuela'da Geçiş Süreci Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Machado: Venezuela'da Geçiş Süreci Yaklaşıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez'in kazanmasıyla geçiş sürecinin yaklaştığını belirtti.

Venezuelalı muhalif lider ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, iki yıl önce yapılan devlet başkanı seçimini Edmundo Gonzalez'in kazandığını savunarak ülkede geçiş sürecinin yaklaştığını söyledi.

Machado, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, Venezuela'da en son 28 Temmuz 2024'te yapılan devlet başkanı seçimini kendi adayları Gonzalez'in kazandığını öne sürdü.

Ülkede geçiş sürecinin yaklaştığını vurgulayan Machado, "28 Temmuz'da halk bize bir görev verdi ve biz bunu yerine getireceğiz. Ayağa kalk Venezuela. Geçiş süreci yaklaşıyor, halkla, halk için ve kendi ellerimizle gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Machado, Venezuela'da değişimin "kaçınılmaz" olduğunu belirterek, "Bu ahlaki ve varoluşsal bir zaferdi. Kazanan gerçek, kazanan iyilik oldu. Bu görevi tamamlamak uzun ve çok acı verici oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Rejim gerçek yüzünü gösterdi. Bize zulmettiler, işkence ettiler, aşağıladılar ve öldürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan başkent Caracas'ta bir araya gelen onlarca kişi, devlet başkanlığı seçiminin bir an önce yapılması ve muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun ülkeye dönmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Machado'nun partisi Vente Venezuela'nın (VV) çağrısıyla düzenlenen gösteriye, Caracas'ın Libertador Belediyesi ile komşu Miranda eyaletinden çok sayıda kişi katıldı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Machado: Venezuela'da Geçiş Süreci Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Nijerya’da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka Nijerya'da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 11:07:41. #7.12#
SON DAKİKA: Machado: Venezuela'da Geçiş Süreci Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.