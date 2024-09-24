Maçka'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Serbest - Son Dakika
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Maçka'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Serbest

Maçka\'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Serbest

Trabzon Maçka'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

24.09.2024 16:19
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Trabzon'un Maçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Maçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda, patlayıcı madde, elektrikli fünye, kapsül, fitil, kablo, jeneratör, 2 hilti, çekiç ve balyoz gibi araç gereç ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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