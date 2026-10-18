Macky Sall, 10 aleyhte oyunun ardından BM Genel Sekreterliği yarışından çekildi

Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini duyurdu.

Sall, BM Genel Sekreterliği seçimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"BM Genel Sekreterliği seçimi kapsamında 16 Ekim 2026'da yapılan ön oylamanın ardından söz konusu görev için adaylığımı geri çekme kararı aldım." ifadesini kullanan Sall, bu kararıyla BM Güvenlik Konseyi nezdinde uzlaşıya dayalı bir adayın ortaya çıkmasına katkıda bulunmayı umduğunu belirtti.

Oylama sonuçlarının Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden bir adaya yönelik eğilimi ortaya koyduğunu vurgulayan Sall, 16 Ekim'deki oylamada 5 "lehte" oya karşılık, 3'ü BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden olmak üzere 10 "aleyhte" oy aldı.

Söz konusu turda, 2'si daimi üyelerden olmak üzere 9 "lehte" ve 5 "aleyhte" oyla Kosta Rikalı Rebeca Grynspan ilk sırada yer aldı. Grynspan'ı, 8 "lehte" ve 5 "aleyhte" oyla Guyanalı Carolyn Rodrigues-Birkett ile Arjantinli Rafael Grossi takip etti.

Sall, 19 Eylül'de yarıştan çekilen eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'nin ardından adaylıktan feragat eden ikinci isim oldu.

6 aday hala yarışta

Mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in halefini belirleme sürecinde yarışta şu an 6 aday bulunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, adaylığı için görevinden izin alan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, 2018-2019 döneminde BM Genel Kurulu Başkanlığı yapan Maria Fernanda Espinosa, Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues Birkett, 1980'lerde BM Uganda Daimi Temsilciliği görevinde bulunmuş Olara Otunnu ve yarışa en son katılan Ekvadorlu siyasetçi ve diplomat Ivonne Baki adaylar arasında yer alıyor.

BM'nin genel sekreter belirleme usulleri uyarınca sürece yeni adaylar da dahil olabiliyor.

193 üyeli Genel Kurul'da çoğunluğun onayını alan aday, 1 Ocak 2027'de BM Genel Sekreteri olarak 5 yıllığına yeni görevine başlayacak.

2016'dan bu yana iki dönemdir BM Genel Sekreterliği koltuğunda oturan Portekiz vatandaşı Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona eriyor.

Macky Sall'in tartışmalı adaylık başvurusu

Senegal Cumhurbaşkanlığı görevini 2012-2024 yıllarında yürüten Sall, adaylık başvurusunu 2 Mart'ta yapmıştı.

Afrika Birliği dönem başkanlığını yürüten Burundi tarafından sunulan Sall'in adaylığı için Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, birlik nezdinde, belirlenen sürede itiraz edilmeyen kararların uzlaşıyla kabul edilmiş sayılmasını öngören "sessizlik prosedürü" başlatmıştı.

Afrika Birliği üyesi 20 ülke ise 27 Mart'ta sessizlik prosedürünü resmen bozmuş ve Senegal yönetimi de başlangıçta Sall'in adaylığını desteklemeyi reddetmişti.

Senegal hükümetinin ilk etapta mesafeli durduğu bu tavır, Sall'in Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi bizzat ziyaret etmesi ve Faye ile eski Başbakan Ousmane Sonko arasında baş gösteren siyasi görüş ayrılıklarının ardından değişmişti.

İç siyasetteki bu kırılmanın akabinde Senegal hükümeti, Sall'in adaylığına resmi desteğini 21 Temmuz'da açıklamış, Cumhurbaşkanı Faye de bu desteği 25 Eylül'de BM Genel Kurulunun 81. Oturumu'nda yaptığı hitapta yinelemişti.

Hükümetin Sall'in adaylığına verdiği destek, resmi verilere göre 2021-2024 dönemindeki siyasi olaylar ve güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 76 kişinin hayatını kaybettiği olayların mağdur yakınları ve insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmişti.

Bazı kesimler ise Cumhurbaşkanı Faye'nin uluslararası düzeyde etkin bir Senegalli adayı destekleme tercihini makul ve tutarlı adım olarak değerlendirmişti.