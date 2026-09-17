Macron: Akaryakıt fiyatları Fransızları da vurdu, Hürmüz'de seyrüsefer için çalışıyoruz - Son Dakika
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Macron: Akaryakıt fiyatları Fransızları da vurdu, Hürmüz'de seyrüsefer için çalışıyoruz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu gerilimi nedeniyle baskı altına giren petrol arzı sonrası artan akaryakıt fiyatlarının Fransızları da etkilediğini belirterek Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması için uluslararası ortaklarla çalışmayı sürdüklerini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji tedarik zincirinin sekteye uğradığı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması için uluslararası ortaklarla çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle baskı altında olan petrol arzı sonrası artan akaryakıt fiyatlarının Fransızları da etkilediğini belirtti.

"Binlerce kilometre uzağımızda yaşanan şeyler her zaman günlük hayatımızı etkiliyor." ifadelerini kullanan Macron, Fransa'nın enerji tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve akaryakıt fiyatları üstündeki baskıyı düşürmek istediğini kaydetti.

Bu kapsamda Macron, Suudi Arabistanlı ve Katarlı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaptığını ve önceliklerinin "petrol geçişinin can damarı" olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması ve ortakların enerji altyapısını koruyarak enerji üretiminin güvenliğinin sağlanması olduğunu vurguladı.

Bu amaç doğrultusunda uluslararası koalisyon ortaklarıyla çalışmayı sürdürdüklerinin altını çizen Macron, aynı zamanda alternatif enerji yolları açılması için de çaba sarf ettiklerini belirtti.

Macron, "Petrol için daha fazla yol, daha az bağımlılık demek. Daha az bağımlılık daha fazla güvenlik demek. Daha fazla güvenlik, fiyatlar üzerinde daha az baskı demek." ifadelerini kullandı.

ABD-İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA
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