Macron, Avrupa'nın Savunma Yatırımlarını Artırmaya Çağırdı

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PARİS, 21 Şubat (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerini kendi güvenliklerini sağlamak için savunma yatırımlarını artırmaya çağırdı.

Macron perşembe akşamı verdiği çevrimiçi bir söyleşide, "Avrupa'nın savunması için daha fazla ve daha iyi harcama yapmalı ve bağımsızlığımızı ve gücümüzü arttırmak için hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde hızlı kararlar almalıyız, çünkü güvenliğimiz tehlikede" dedi.

Macron, Avrupalı ortaklarının son yıllarda savunmaya yeniden yatırım yapmaya başlamasına karşın birçoğunun ABD'ye bağımlılığının büyük oranda devam ettiğini vurguladı.

ABD'nin artık Avrupa'ya öncelik verdiği yönünde işaretler verdiğine dikkat çeken Macron, "Bu gerçeği kabul etmeliyiz. Bu, yeni dönem bizi seçimler yapmaya zorlayacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizine askeri olarak dahil olma planları olup olmadığı sorusuna yanıt veren Macron, savaşmak üzere asker gönderme niyetinde olmadıklarını, ancak müzakereler yoluyla kalıcı bir barışa ulaşılması konusunda kararlı oldukları söyledi.

Öte yandan Macron, Fransa ve müttefiklerinin bir barış anlaşmasına varıldığında Ukrayna'nın güvenliğinin güvence altına alınmasında rol oynayabileceğini de kaydetti.

Macron, Avrupa'nın uluslararası hukuka uygun kalıcı bir barış istediğini vurguladı.

Macron, söz konusu barışın "Ukraynalıları ilgilendirdiği için Ukrayna olmadan ve Avrupa'nın kolektif güvenliğini ilgilendirdiği için Avrupa olmadan müzakere edilmemesi gerektiği" belirtti.