Macron, Bayrou'yu Başbakan Atadı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim ortaklarından Demokrat Hareketi (MoDem) Lideri François Bayrou'yu başbakan olarak ataması, muhalefette farklı tepkilerle karşılandı.

Merkez sağcı Başbakan Michel Barnier liderliğindeki azınlık hükümetinin 4 Aralık'ta düşmesinin ardından, Macron, 7 yıllık seçim ortağı MoDem partisi Lideri Bayrou'yu başbakan olarak atadı.

Bu yılkı genel seçimlerin galibi sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NF) ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili siyasetçiler, solcu bir başbakan yerine Bayrou'nun atanmasını eleştirdi.

LFI milletvekili Eric Coquerel, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, Bayrou'nun, Macron'un ekonomi politikasını sürdüreceğini savunarak, bu yeni hükümete karşı da gensoru önergesi vereceklerini kaydetti.

Bir diğer LFI milletvekili Clemence Guette ise, yeni başbakanın açıklanmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un uzun süre görevde kalamayacağı paylaşımında bulundu.

Guette, "Halkın nefes alması için Cumhurbaşkanının gitmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Senato bünyesindeki Çevreci Senatörler Grubundan yapılan yazılı açıklamada, Bayrou'nun atanmasıyla "ülkenin aylardır devam eden siyasi çıkmaza yeniden sürüklendiği" kaydedildi.

Öte yandan, meclisteki 3 ana bloktan birini oluşturan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Lideri Jordan Bardella ise, Bayrou hükümetine karşı şu aşamada güvensizlik oyu vermeyeceklerini duyurdu.

Ulusal basında adı Başbakan adayları arasından geçen ve 4 Aralık'ta düşen hükümetinin savunma bakanı olan Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bayrou'yu ilk tebrik eden siyasetçilerden biri oldu.

Hükümet "krizi"

Fransa'da bu yıl düzenlenen erken genel seçimlerde sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) galip gelirken, Macron, seçimlerde yalnızca 47 vekil çıkaran merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinden Barnier'yi 5 Eylül'de başbakan olarak atamıştı.

Başbakan Barnier'nin merkez sağcı hükümeti yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından bütçe konusunda muhalefet ile uzlaşı sağlanamaması üzerine Meclisten güvenoyu alamayarak 4 Aralık'ta düştü. Mecliste Barnier ve hükümetine karşı verilen gensoru önergesi, 331 milletvekilinin desteğini almıştı.

Son 2 yılda, 1 yıllık, 8 aylık ve 3 aylık olmak üzere 3 kısa ömürlü hükümet kurulan ülkede, siyasi krizin "sorumlusu" olarak görülen Macron, hükümet krizinin önüne geçmek için muhalefetin "istifa" çağrılarını göz ardı ederek, bir sonraki cumhurbaşkanı seçimlerinin düzenleneceği 2027'ye kadar görevinin başında olacağını açıklamıştı.