Macron çifti, Owens'ın asılsız iddiaları tekrarladığı gerekçesiyle yeni dava açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un cinsiyet değiştirdiğini iddia eden ABD'li sosyal medya fenomeni Candace Owens'a yeni "karalama davası" açıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Macron çifti sosyal medya fenomeni Candace Owens'a karşı yeniden yargı yoluna gitti.

Owens'ın doğduğu Tennessee eyaletindeki federal mahkemeye başvurarak yeni karalama davası açan çift, ABD'li fenomenin "Brigitte Macron hakkındaki asılsız iddialarını ün ve para kazanmak için tekrarladığını" savundu.

Yeni dava, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu daha sonra cinsiyet değiştirdiği şeklindeki iddiaları sosyal medya platformlarından tekrarlayan Owens aleyhine Delaware Eyalet Mahkemesinde geçen yıl açılan davanın kapsamının ekim sonunda bir hakim tarafından daraltılmasının ardından geldi.

Owens ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Macron çiftinin kendisine yönelik yeni iddialar içeren başka bir dava açtığını doğruladı.

Macron çiftinin avukatları Delaware Mahkemesinde 2025'te açılan davada 219 sayfalık dosya sunmuş ve Owens'ın Brigitte Macron ile ilgili iddialarını geri çekmek yerine bu iddiaları hayran kitlesi oluşturmak için malzeme yaptığını ileri sürmüştü.

Owens, programlarında Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşinin erkek olarak doğduğu ve çalıntı bir kimlikle cinsiyet değiştirdiği ve Macron'un, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından göreve getirildiği yönünde iddialarda bulunmuştu.