Macron'dan Afrika-Avrupa İşbirliği Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika ile Avrupa arasında teknoloji, enerji ve inovasyon alanlarında daha güçlü işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi'nde konuştu.

Avrupa ile Afrika arasında teknoloji, enerji ve inovasyon alanlarında daha güçlü işbirliği yapılması gerektiği çağrısında bulunan Macron, iki kıtanın da büyük küresel güçlere teknolojik bağımlılığı azaltma konusunda benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Macron, "Birçok çözüm, ABD'de ya da Çin'de üretiliyor. Bugün çoğumuz tüketiciyiz. Bu nedenle Avrupa ve Afrika'nın stratejik özerkliğini inşa etmek için ortak bir mücadele vermemiz gerekiyor." dedi.

Yapay zeka ve dijital gelişimin desteklenmesi için altyapı ve enerji yatırımlarının artırılmasının önemine işaret eden Macron, "Enerji olmadan yapay zeka altyapısı ve hesaplama kapasitesi kurmak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Fransa'nın Afrika ile eğitim işbirliklerini derinleştireceğini belirterek, Orange Digital Centers aracılığıyla 2030 yılına kadar 50 yeni merkezle 1 milyon Afrikalı gence dijital eğitim verilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto da gençlerin geleceğin sektörlerine hazırlanması için yatırım yaptıklarını dile getirerek, "Gençlerimiz, hem bugünümüz hem de geleceğimiz. Onların fikirlerini çözümlere dönüştürebilmeleri için gerekli zemini oluşturmaya kararlıyız." dedi.

Zirveye geniş katılım

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Morityus Başbakanı Navin Ramgoolam da zirvede hazır bulundu.